Programma ...

Ik had vroeger een tante die allerlei tegeltjes aan de muur had met van die gezegdes: eerlijk duurt het langst, en oost west thuis best enz.. er was ook een tegeltje waar op stond: ''van het concert des levens krijgt niemand een program''. Vond het maar een gek gezegde, maar ja, het was ook niet nodig om er verder over na te denken , het was een tegeltje net als de anderen. Ik keek ernaar en was het weer vergeten .Maar als je het goed bekijkt is het wel een mooie spreuk en de waarheid ook nog. Een programma krijg je niet als je geboren word…

Het zou best wel een heel aardig idee zijn. Stel: je word geboren en er zit meteen een programma bij hoe alles zal verlopen. Wie dat programma opgesteld heeft doet er niet toe, het is een programma wat gewoon word opgevolgd. Het voorste gedeelte gaat over hoe je gaat drinken, zitten en lachen, opgevolgd door kruipen en lopen, en je eerste woordjes zeggen.Tot zover is het nog niet zo'n moeilijk programma, mits je natuurlijk gezond geboren word. Want kom je met een afwijking of een ziekte ter wereld gaat het programma volledig de mist in. Je ouders hebben de grootste zorgen en welk programma moeten ze nu volgen? Ze maken maar een ander, eigen programma. Ze moeten wel. Het eerdere programma kan de prullenbak in. Het kan natuurlijk ook nog anders. Jij word normaal geboren, kan makkelijk het programma doorlopen van drinken, lachen en kruipen en zitten enz..maar je ouders weten niet hoe ze je moeten opvoeden. Ze zijn volledig het pad kwijt, zijn aan de drank of aan de drugs, of allebei. Dan kan het programma ook de prullenbak in, want : of je word als baby bij pleegouders ondergebracht die een goed programma voor je hebben, of je groeit voor galg en rad op en moet je eigen programma maar maken, wat niet makkelijk is.

Maar stel: het eerste gedeelte van het programma is goed doorlopen. Dan komt het tweede deel. Je gaat naar school, gaat goeie cijfers halen en na de basisschool ga je naar de middelbare en dan kijk je verder welke richting je uit gaat om later hopelijk een goeie baan te vinden.Natuurlijk is het een goed tweede gedeelte van het programma wat ook vaak zo gaat, maar als het niet wil lukken met leren of studeren , of door niet kunnen of de brui er aan geven het programma totaal niet goed verloopt kan het ook weer de prullenbak in. Weer moet er een ander programma opgesteld worden wat eerst totaal niet de bedoeling was.



En dan als volwassen zoon of dochter waarvan de ouders tot zover het hele programma hebben doorlopen zonder gebreken en gelukkig: eindelijk staan ze op eigen benen en dan zal nu het derde gedeelte wel komen van het programma: ze gaan trouwen en ze krijgen kinderen, dus de ouders krijgen een bruiloft en kleinkinderen, een prachtig gedeelte van het programma .Het programma valt in duigen als de zoon niks van meisjes moet hebben, dus geen bruiloft en geen kleinkinderen, en na heel veel zorgen en teleurstellingen zijn ze natuurlijk heus wel trots op hun zoon als hij met een leuke vriend gaan samenwonen, maar het programma kan weer de prullenbak in. En dan maar weer verder met een ander , maar ook best leuk programma. En dan die dochter die geen kinderen kan krijgen en waarvan op het programma stond dat ze samen met haar partner drie kinderen zou krijgen, die haar programma valt ook in duigen. Weer moet er van het programma worden afgeweken. Er komen gelukkig toch nog drie kinderen, ook zijn ze geadopteerd. Ook mooi toch.En het zoveelste programma kan de prullenbak in. Dus ach, misschien kunnen we dat ook beter meteen maar doen. Mocht er een programma bij zijn als een kind word geboren: gewoon weg gooien dat programma en alles maar gewoon op je af laten komen. Meestal gaat het toch anders. En dat tegeltje met die spreuk : die kan gewoon bij tante aan de muur blijven hangen. Het is nog de waarheid ook, niemand krijgt een programma , is ook wel goed. Je eigen programma maken en volgen is al moeilijk genoeg. Helemaal moeilijk als het ook nog door een ander zou zijn gemaakt.